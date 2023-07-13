Затримання почалися відразу після початку заколоту.

Після заколоту ватажка приватної військової компанії "Вагнер" були звільнені або відсторонені близько 15 російських офіцерів, ще 13 - затримували для допитів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. За їхніми даними, через кілька годин після початку пригожинського "маршу на Москву", служба внутрішньої безпеки РФ затримала кількох високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна.

Суровікіна допитують в Москві, проте звинувачення в скоєнні злочину йому не було пред'явлено. Одне з джерел видання переконане, що той міг знати про плани заколоту, проте сам у ньому не брав участі.

Відео дня

Після допиту відсторонили від виконання обов'язків і генерала-полковника Андрія Юдіна і генерала-лейтенанта Володимира Алексєєва. Також затримано генерал-полковника Михайла Мізінцева.

Чистки в Росії після заколоту

Як відомо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неодноразово критикував начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу. Напередодні повстання він сказав, що ті причетні до "геноциду російського народу".

Після заколоту Путін їх не відсторонив, експерти вважають, що російський диктатор цінує лояльність вище компетентності.

При цьому після заколоту пропав Суровікін, якого звинувачували в лояльності до "вагнерів". ЗМІ писали про його арешт, а в Державній думі РФ днями сказали, що генерал "перебуває на відпочинку".

Сьогодні в мережі з'явився запис, в якому командувач 58-ю армією генерал-майор Іван Попов каже своїм підлеглим, що був звільнений після доповіді про проблеми в російській армії.

Вас також можуть зацікавити новини: