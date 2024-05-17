Росія продовжує втрачати солдат у полях України: Генштаб оновив втрати (інфографіка)

Також було знищено 18 танків, 14 ББМ та 38 артсистем.

Минулої доби Збройні сили України знешкодили ще 1410 ворожих солдат на фронті.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 17 травня Росія втратила у війні проти України 489 870 військових. Також було знищено багато військової техніки та озброєння:

танків ‒ 7547 (+18);

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14);

артилерійських систем – 12603 (+38);

РСЗВ – 1071 (+1);

засоби ППО ‒ 800 (+2);

літаків – 353 (+2);

гелікоптерів – 326 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45);

крилаті ракети ‒ 2200 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56);

спеціальна техніка ‒ 2062 (+7).

Крім того, цієї ночі ворог атакував Україну, запустивши 20 дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська. Сили ППО знищили всі цілі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

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Війна в Україні - останні новини

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