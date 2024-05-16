Глава держави зазначив, що треба знайти спосіб протидії планам загарбників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація обрала газову інфраструктуру на заході України своєю ціллю.

Він розповів у Telegram, що мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої розказав про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів.

"Одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - наголосив Зеленський. Відео дня

Також співрозмовники доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. "Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - заявив Зеленський.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація впродовж весни активізувала ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Наразі в українській енергосистемі значний дефіцит електроенергії. Це призводить до економії та відключення світла.

На початку травня Львівська обласна військова адмінстрація повідомляла про ракетну атаку на регіон. У Стрийському районі влучили у об'єкт газової інфраструктури, а у Червоноградському - по теплогенеруючій станції.

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