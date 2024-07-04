Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 200 російських окупантів.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 547 тис. 470 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також знищено чимало ворожої техніки:
- танків ‒ 8 тис. 132 (+9 одиниць за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 600 (+17) од;
- артилерійських систем – 14 тис. 777 (+65) од;
- РСЗВ – 1 тис. 115 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 878 (+2) од;
- літаків – 360 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 694 (+26);
- крилаті ракети ‒ 2 тис. 342 (+6);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 тис. 923 (+73) од;
- спеціальна техніка ‒ 2 тис. 468 (+4).
Війна в Україні: новини
В ніч на 4 липня окупанти здійснили чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, кілька хвиль "шахедів" летіли на Київ.
Усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона. Ворог запустив дрони з території Курської області РФ. До Києва "шахеди" наближалися хвилями та з різних напрямків. ППО відпрацювала результативно, знищивши усі дрони на підступах до столиці.