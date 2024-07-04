Військові знешкодили дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА ОТР, шість ракет, 73 автомобіля та чотири одиниці спеціальної техніки.

Втрати Росії в Україні упродовж доби збільшилися - українські захисники знищили 1 тисячу 200 російських окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок становлять 547 тис. 470 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також знищено чимало ворожої техніки:

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- танків ‒ 8 тис. 132 (+9 одиниць за добу);

- бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 600 (+17) од;

- артилерійських систем – 14 тис. 777 (+65) од;

- РСЗВ – 1 тис. 115 (+0) од;

- засоби ППО ‒ 878 (+2) од;

- літаків – 360 (+0) од;

- гелікоптерів – 326 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 694 (+26);

- крилаті ракети ‒ 2 тис. 342 (+6);

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

- підводні човни - 1 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 тис. 923 (+73) од;

- спеціальна техніка ‒ 2 тис. 468 (+4).

Війна в Україні: новини

В ніч на 4 липня окупанти здійснили чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, кілька хвиль "шахедів" летіли на Київ.

Усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона. Ворог запустив дрони з території Курської області РФ. До Києва "шахеди" наближалися хвилями та з різних напрямків. ППО відпрацювала результативно, знищивши усі дрони на підступах до столиці.

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