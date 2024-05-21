Упродовж доби "мінусовано" понад 1 300 загарбників, поділився Генштаб армії України.

Втрати Росії в Україні під час повномасштабного вторгнення за добу перетнули відразу дві психологічні позначки і тепер становлять понад 495 тисяч супротивників.

Упродовж доби "мінусовано" 1 380 загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За його відомостями, росіяни також втратили 6 одиниць спеціальної техніки, 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2 крилаті ракети й 54 дрони оперативно-тактичного рівня.

Брухтом стали 4 ворожі засоби протиповітряної оборони, 1 реактивна система залпового вогню, 42 артилерійські системи, 34 бойові броньовані машини і 15 танків.

Відео дня

Триває повномасштабна війна в Україні - сьогодні про це варто знати

Російські окупанти в нашій державі намагаються рухатися вперед на низці напрямків фронту і отримують гідну відсіч від Сил оборони. На початку травня вороги почали активно наступати на Харківському напрямку й спромоглися захопити там низку населених пунктів. Загарбники зазначили серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 20 травня 2024 року становили приблизно 493 690 окупантів.

На думку старшого наукового співробітника програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, у Харківській області в боях під час наступальних дій беруть участь ворожі війська, які були сформовані з нових підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: