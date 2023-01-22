Спрацювали підрозділи аеророзвідки та артилерії.

Воїни 71 єгерської бригади ДШВ ліквідували групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, скупчення живої сили противника в районі Бахмута виявили "пташки" єгерів ДШВ. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці "Краб".

"Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори. Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників", - зазначили в Міноборони.

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Бої за Бахмут

Вже кілька місяців триває активний наступ окупантів на Бахмутському напрямку. За словами ізраїльського аналітика Давида Шарпа, в районі Бахмута спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ.

Німецька розвідка, своєю чергою, зауважує, що захоплення Бахмута може обернутися для України "справжньою катастрофою", оскільки РФ може прорватися углиб територій.

Інститут вивчення війни пише, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією: Україна заплатила б значну ціну, якби російським військам вдалося легко взяти місто.

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