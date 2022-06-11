Ще сімох людей було поранено.

10 червня російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей одержали поранення", - написав він.

Крім того, додав Кириленко, у Бахмуті було надано медичну допомогу людині, пораненій на Луганщині.

Нагадаємо, росіяни вивозять жителів Сєверодонецька в Луганськ з метою пограбування квартир. У пустих квартирах росіяни займаються мародеством. "Люди повертаються через тиждень, а їх квартири пограбовані", - зазначив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його даними вже є також конкретні факти щодо Попасної та Рубіжного.

Також повідомляється, що наразі близько 50% території Сєвєродонецька залишається окупованою.

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