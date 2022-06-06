Сьогодні на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів вбито чотирьох та поранено сімох цивільних.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей дістали поранення", - розповів він.
За словами Кириленка, також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого у Лимані та двох поранених у Лиманській громаді.
Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині.
Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі заявили, що українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку Луганської області, бої йдуть у східній частині міста.
Зазначається, що на Слов'янському напрямку окупанти ведуть підготовку до відновлення штурмових дій для покращення тактичного положення, а для поповнення втрат здійснюють підготовку особового складу на території РФ.
А на Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються утримати позиції та готуються до активізації бойових дій.
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