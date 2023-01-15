Ще чотири людини в Донецьккій області дістали поранення.

Минулої доби, 14 січня, російські окупанти вбили сімох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще чотири людини в регіоні дістали поранення.

"За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, по одному в Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці", - повідомив він.

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Кириленко вкотре наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв ворога у Маріуполі та Волновасі.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні в Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що російські окупанти обстріляли з артилерії частину Донецької області. "Прильоти" зафіксовані в Авдіївці, Курахівці та Старій Миколаївці в Краматорському районі. В результаті удару 5 людей загинули, а ще стільки ж отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Донецькій ОВА вчора також зазначили, що в місті Соледар, за яке зараз точаться одні з найзапекліших боїв на фронті, наразі залишається 559 цивільних людей, серед них 15 дітей. Раніше в громаді проживало близько 20 тис. населення.

Тим часом у Генштабі зазначили, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали три авіаційних та 57 ракетних ударів по території України. Крім того, ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

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