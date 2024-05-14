За добу ворог провів 31 атаку на фронті, 20 з них ще тривають, - Генштаб

Ситуація є контрольованою, ЗСУ продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни.

За поточну добу російські окупанти провели 31 атаку позицій наших військ на дев'яти напрямках, 20 з них ще триває. Для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 10:00.

Так, Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

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За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, ситуація контрольована. Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку, як зазначається, тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога. На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника, на Торецькому напрямку ЗСУ стримують 1 атаку окупантів, на Покровському напрямку відбито 11 атак противника, але 5 атак ще триває. На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника, на Времівському напрямку - 5 атак, на Оріхівському напрямку - 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

"З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Втім, він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

На думку Буданова, російські атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні.

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