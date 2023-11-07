На вулиці, куди стався приліт "Іскандера", всі поранені.

3 листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ під час нагородження, багато бійців загинули. Жителі села розповіли журналістам Радіо Свобода про перші хвилини після російської атаки.

Депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко заявив, що сила удару "була дуже страшною".

"Всі, хто були на вулиці, на відкритій місцевості, – всі загинули. Ви самі знаєте цю історію, скільки хлопців було. Сила удару була дуже страшною. Тому що був осколково-уламковий заряд великої потужності. Навіть до мене в квартиру прилетів осколок, пробив вікно, залетів в квартиру. Якби хтось стояв, могло б убити", - розповів він, додавши, що бачив багато трупів.

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Депутат також розповів, що приліт був біля будинку батьків його дружини. У його родині постраждали четверо: його дружина, її сестра і батьки, у всіх поранення різного ступеня тяжкості.

Ще одна мешканка Зарічного також заявила, що на вулиці, куди стався приліт "Іскандера", всі поранені. За її словами, розліт уламків "був дуже великим", всі, хто в момент атаки перебував на відкритій місцевості, отримали осколкові поранення

Вона розповіла, що поруч з місцем атаки розташовані два чотириповерхових будинки. Там вилетіли шибки в квартирах, люди отримали різані рани. У однієї жінки була різана рана голови.

Загибель бійців 128 бригади ЗСУ - що відомо

Трагедія трапилася 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області. Росіяни під час нагородження воїнів бригади завдали по них удару ракетою "Іскандер-М". Вже відомо, що загинули 19 бійців.

Повідомлялося, що командир 128 гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк дав розпорядження вибудувати артилеристів для нагородження в День ракетних військ і артилерії 2023, але сам запізнився на нагородження.

Росіяни стежили за бійцями бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Проте, окупанти помилилися і потрапили в будівлю позаду військових, ближче до дороги. Більшість військових, на щастя, уникли загибелі, адже їх прикрила стіна будівлі, в яку влучила ракета.

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