Ведеться службове розслідування дій військових посадових осіб.

Ведеться розслідування обставин трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі під час церемонії нагородження до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Його розпочали за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

"Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР", - зазначено в повідомленні.

В ДБР нагадали, що 3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Удар РФ по 128-й бригаді - головне про трагедію

3 листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ під час нагородження.

Сьогодні було повідомлення від 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади, що загинуло 19 їхніх бійців.

Журналіст Володимир Бойко написав у Facebook, що нібито командир 128 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковник Дмитро Лисюк дав розпорядження вишикувати артилеристів для нагородження в День ракетних військ і артилерії 2023 біля лінії фронту в Запорізькій області, але сам на захід, який став трагічним, не прийшов.

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