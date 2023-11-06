Ведеться розслідування обставин трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі під час церемонії нагородження до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Його розпочали за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).
"Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР", - зазначено в повідомленні.
В ДБР нагадали, що 3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Удар РФ по 128-й бригаді - головне про трагедію
3 листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ під час нагородження.
Сьогодні було повідомлення від 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади, що загинуло 19 їхніх бійців.
Журналіст Володимир Бойко написав у Facebook, що нібито командир 128 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковник Дмитро Лисюк дав розпорядження вишикувати артилеристів для нагородження в День ракетних військ і артилерії 2023 біля лінії фронту в Запорізькій області, але сам на захід, який став трагічним, не прийшов.