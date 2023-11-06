Більшість військових, на щастя, уникнули загибелі, адже їх прикрила стіна будівлі, у яку влучила ракета.

Скандальний комбриг 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження особового складу до Дня ракетних військ і артилерії, під час якого стався трагічний "приліт", спізнився на кілька хвилин. Військові вишикувалися і чекали його.

Як повідомляють джерела hromadske зі 128 бригади, спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. Близько 10:10 стався російський удар. Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після "прильоту".

Росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Втім, окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

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"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", - розповіло одне з джерел.

Водночас багато військових зазнали поранень від уламків.

Трагічна загибель бійців 128 бригади ЗСУ - що сьогодні відомо

Трагедія трапилася 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області. Вже відомо, що загинули 19 бійців 128 бригади. Список загиблих 128 бригади такий - поки відомі імена лише двох полеглих воїнів: Дмитро Мілютін; Сергій Кузнєв. Обидва загиблих із Закарпатської області.

Повідомлялося, що вороги під час нагородження воїнів бригади завдали по них удару ракетою "Іскандер-М". Міністр оборони України стверджував, що винних у трагедії покарають.

Журналіст Володимир Бойко раніше заявив, що командир 128 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України полковник Дмитро Лисюк дав розпорядження вишикувати артилеристів для нагородження в День ракетних військ і артилерії 2023 біля лінії фронту в Запорізькій області, але сам на захід, який став трагічним, не прийшов.

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