Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що підготовка української армії за стандартами НАТО - це ключовий фактор набуття повної взаємосумісності з арміями країн-членів Альянсу.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і генеральний інспектор Бундесверу генерал Еберхард Цорн проаналізували підготовку українських військ за стандартами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Питання підготовки наших підрозділів обговорив сьогодні з генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном. Вдячний за допомогу. Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності", - відзначив Залужний.

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Вступ України до НАТО: деталі

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. За його словами, де-факто Україна вже пройшла свій шлях в НАТО, заявка подається, щоб зробити це де-юре.

Президент перед камерою підписав цю заявку разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

1 жовтня міністр оборони Олексій Резніков завив, що українська армія за останні 8 років опанувала більш як 300 стандартів НАТО.

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