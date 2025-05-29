Очевидці кажуть, що Гурцієв випивав з іншим чоловіком біля будинку, коли прогримів вибух.

У російському Ставрополі підірвали першого заступника місцевої адміністрації та учасника кривавої війни проти України Заура Гурцієва.

Як повідомляє "Астра", 28 травня близько опівночі на вулиці Чехова пролунав гучний вибух. Очевидці повідомили, що невідомий чоловік підірвав гранату. Розглядається версія теракту.

Вночі мер міста повідомив, що на Чехова відбулася "бавовна". Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Видимих ​​зовнішніх пошкоджень житлового будинку немає, але постраждали кілька припаркованих поряд автомобілів. У причинах того, що сталося, розбираються правоохоронні органи.

"З жалем повідомляю, що внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова у Ставрополі загинув наш герой – ветеран сво, учасник програми Час Героїв Заур Олександрович Гурцієв", - написав губернатор Володимир Владіміров.

Він заявив, що "розглядаються всі версії", включно з організацією теракту за участю українських спецслужб.

Місцеві канали пишуть, що того вечора двоє чоловіків розпивали спиртні напої на лавочці біля будинку. Раптово прогримів вибух. В обох зафіксовано смертельні травмування, характерні для пошкодження вибуховою хвилею.

Оновлено о 10:24. Як пише проєкт "Важливі історії", ліквідований Гурцієв мав звання майора армії рф, керував бомбардуваннями Маріуполя і брав участь у боях за Авдіївку.

З 2019 року він очолював центр бойового управління (і взаємодії авіації із сухопутними військами) армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. За війну проти України його нагородили державними нагородами.

Смерті топокупантів і чиновників в РФ

В останні місяці в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях стрімко зростає кількість випадків загадкових смертей серед високопоставлених чиновників, окупантів та колаборантів. Деякі з них гинуть в автокатастрофах, інші — при "нещасних випадках", а частину просто знаходять мертвими без озвучених офіційних причин.

Серед загиблих — керівники "військово-цивільних адміністрацій", генерали, силовики, а також представники великих держкорпорацій. Як повідомляв УНІАН, нещодавно на тимчасово окупованій Херсонщині підірвали авто з чотирма офіцерами-кадирівцями.

Наприкінці квітня у місті Балашиха Московської області було підірвано авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик. Цей військовий займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет та дронів.

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