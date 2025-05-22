Після першого вибуху машини здетонував боєкомплект.

На тимчасово окупованій Херсонщині підірвали авто з чотирма офіцерами-кадирівцями. Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що 20 травня між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат" ― не вижив жоден. Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт ― здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - розповіли у ГУР.

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У ГУР наголошують, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Ліквідація російських військових - новини

Як писав УНІАН, наприкінці квітня у місті Балашиха Московської області було підірвано авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик. Цей військовий займався регулярним плануванням, координацією та підготовкою звітності щодо ударів по Україні із застосуванням ракет та дронів.

За даними українських військових, генерал Москалик вирішував питання вибору цілей, аргументував це, вирішував, яке застосувати озброєння тощо. Зокрема, він мав відношення до ударів по Кривому Рогу, Сумах, Києву, Харкову та інших українських містах.

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