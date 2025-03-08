Російські ЗМІ переконують, що спрацювала ППО, але уламки дрона все одно пошкодили резервуар.

В ніч на суботу, 8 березня, українські безпілотники атакували російські нафтові об'єкти. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. При цьому про цю атаку вони пишуть по-різному. Наприклад, Shot повідомляє, що безпілотники "намагалися" атакуваи НПЗ, а "База" пише, що підприємство було атаковано.

Через атаку БПЛА аеропорт Пулково близько години не приймав та не відправляв авіарейси. Як розповіли SHOT місцеві жителі, кілька вибухів у районі заводу о 6 ранку. Російська ППО нібито збила один безпілотник на підльоті, інший - над територією підприємства. При падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

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Що відомо про завод КІНЕФ

"Кірішінафтооргсинтез" - найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива, містоутворююче підприємство міста Кіріші.

НПЗ входить до складу компанії "Сургутнефтегаз". Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів. КІНЕФ є стратегічно важливим підприємством для паливно-енергетичного комплексу РФ, забезпечуючи значну частину паливного ринку країни.

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