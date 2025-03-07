Було успішно знищено десятки ракет, 86 безпілотників не досягли цілей.

Багатоцільові винищувачі F-16 і Mirage-2000 цієї ночі допомогли силам протиповітряної оборони збити 34 російські ракети та 100 безпілотників. Зокрема, в ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури.

"Основний акцент удару - по об'єктах газовидобувної промисловості України", - йдеться у зведенні Командування Повітряних сил ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів різних типів.

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Зокрема, йдеться про такі ворожі засоби ураження:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. Також залучалася й винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто зазначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", - зазначається у зведенні.

При цьому, станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряні цілі:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять до статистики збитих) - не досягли своїх цілей!

86 ворожих безпілотників-імітаторів - локально втрачені (без негативних наслідків).

Що відомо про останню масовану атаку РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС близько першої години ночі. Точна кількість бортів не називалася, проте злетіли вони з аеродрому Оленя (Мурманська область, РФ).

Крім того, під час атаки окупантів є влучання в енергоінфраструктуру і постраждалі. У Харкові удар було здійснено по цивільному інфраструктурному об'єкту. Голова Тернопільської ОВА повідомив про прильоти в критичний промисловий об'єкт.

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