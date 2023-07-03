Глава Української держави переконаний, що вертикаль влади російського президента руйнується.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що реакція президента Російської Федерації Володимира Путіна на заколот приватної військової кампанії "Вагнер" була заслабкою і що російський лідер втрачає контроль над власним народом.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Ми бачили реакцію Путіна. Вона була слабкою", - сказав Зеленський.

"По-перше, ми бачимо, що він не контролює усе. Рух "Вагнера" вглиб Росії і взяття деяких регіонів показує як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Уся ця вертикаль владу, яка раніше у нього була, просто руйнується", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що звіти розвідувальних служб засвідчили, що Кремль зважував, яку підтримку має ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Президент України стверджує, що половина Росії підтримувала ватажка "Вагнера" і заколот вагнерівців.

Заколот "Вагнера"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня за наказом Пригожина війська ПВК "Вагнер" рушили у бік російських міст з так званим "маршем справедливості". Сам ватажок бойовиків обіцяв "зупинити" військове керівництво РФ після нібито "ракетного удару" збройних сил РФ по його тиловому табору.

На вулицях російських міст з'явилися кадрові війська і військова техніка. ФСБ підняли за тривогою. Повідомлялося, що "під контроль" терористів ПВК перейшли військові об'єкти Воронежа і Ростова-на-Дону.

Путін назвав повстання "ножем у спину" і "зрадою", втім, не згадавши у відеозверненні до росіян прізвище Пригожина.

Хоча вдень 24 червня найманці ПВК "Вагнер" дісталися до Московської області, проте зупинили свій наступ в 200 км від Москви і Пригожин розгорнув колону з військовою технікою. Це стало результатом переговорів між Олександром Лукашенком і Пригожиним.

Вас також можуть зацікавити новини: