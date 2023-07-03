Режим Путіна побоюється гніву найманців, яких практично розформували.

Росія побоюється, що бойовики ПВК "Вагнер" планують напад на Кримський міст вартістю майже 4 мільярди доларів. Туристи, що їдуть на Кримський півострів, стоять у чергах до семи годин, оскільки охорона обшукує кожну машину на наявність вибухівки.

Як повідомляє Daily Mail, на вихідних окупанти запровадили інтенсивні перевірки. Вважається, що Москва перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що незадоволені повстанці "Вагнера" можуть спланувати атаку після того, як їхню найману армію було фактично розформовано.

Росіяни особливо занепокоєні, що об'єктом атаки "вагнерівців" стане Кримський міст - "споруда століття", напад на яку стався у жовтні минулого року.

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"Тепер існує занепокоєння, що бійці "Вагнера" можуть влаштувати атаку через свій гнів, що Путін може порушити угоду з лідером приватної армії Євгеном Пригожиним в обмін на припинення їх збройного повстання минулого місяця", - пише видання.

Як зазначає видання, про ймовірні диверсії в Криму попереджала і міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Очевидно, що зараз росіяни найбільше бояться диверсій від "Вагнера".

Перевірки дійшли до того, що почали перевіряти дітей та найпотаємніші частини автівок.

Очікується, що після спроби державного перевороту Пригожина частина його бійців приєднається до нього в Білорусі, а інші приєднаються до російської армії.

Переїзд до Білорусі був частиною угоди Кремля та Пригожина, щоб припинити повстання "Вагнера" без кримінальних наслідків для ПВК. Білорусь вже підготувала намети для найманців".

"Кажуть, що багато бійців "Вагнера" незадоволені вибором, який їм дали, і ліквідацією приватної групи найманців", - йдеться у матеріалі, натякаючи на гнів бойовиків.

Крим стане потенційною мішенню не тільки "Вагнера", але й України. Зараз півострів знаходиться в радіусі дії поставлених Великобританією ракет Storm Shadow, але туристи все ще їдуть туди на відпочинок, попри пляжі, перетворені на окопи.

Заколот "Вагнера" проти Міноборони

Нагадаємо, що 23 червня Євген Пригожин та його ПВК здійснили спробу воєнного перевороту в Росії. Втім, заколот був недовгим. Наступного дня найманці повернулися у польові табори, не дійшовши 200 км до Москви.

За даними західних ЗМІ, щодо найближчих соратників Шойгу проводилися перевірки після бунту Пригожина. Зокрема, зник з публічного простору генерал Сергій Суровікін, наближений до "Вагнера".

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