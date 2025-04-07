Війна має повертатися туди, звідки прийшла, каже він.

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Сили оборони проводять операції на території Бєлгородської області.

У вечірньому відеозверненні він згадав про доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з приводу ситуації на фронті, а також щодо присутності військових на Курщині й Бєлгородщині. Українські підрозділи активні по лінії кордону, у "сірій зоні" та на території загарбників:

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла".

Президент зазначив, що головною метою цих операцій є максимальний захист української території, зокрема громад у Сумській та Харківській областях.

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"Важливо, що завдяки хоробрості та стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема у Донецькій області", - додав він.

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