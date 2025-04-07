В зоні Басівки на Сумщині точаться артилерійські дуелі.

У Бєлгородській області РФ знаходиться основний "хаб" росіян - важливі командні пункти, які відповідають за наступи на Харківщину та Сумщину, а стримування там противника дуже важливе.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко. За його словами, ЗСУ сковують росіян у прикордонній зоні Бєлгородській області.

"Це означає, що бойові дії, хай і у прикордонній зоні, на межах 3-5 км, але відбуваються на їхній території. Це важливо, тому що означає, що росіяни не змогли своєчасно вибудувати вздовж самих кордонів оборону", - пояснив ситуацію Тимочко.

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Експерт додав, що в Бєлгородській області знаходилися важливі командні пункти окупаційної армії, які потенційно могли керувати військами РФ в районі Сумщини та Курщини.

"Бєлгородська область – основний хаб (росіян – УНІАН) при наступі на Харківщину, що дуже важливо…", - зазначив військовий.

За його даними, на Сумщину через дії наших військових ворогу зайти не вдалося. Зокрема, в районі населеного пункту Басівка точаться артилерійські дуелі, та намагаються "проскочити" диверсійно-розвідувальні групи противника, "так звані летучі загони". Водночас експерт звереув увагу, що на Сумщині немає укріплень противника.

"Інше питання, наскільки глибоко ми змогли взяти під вогневий контроль територію РФ. Це важливо…", - сказав Тимочко.

Крім того, він зауважив, що відхід із Суджі не означає, що ЗСУ вийшли з Курщини. За його словами, українські військові перебувають на Курщині на двох напрямках, в тому числі в районі селища Тьоткіно. А той військовий контингент, який там застосовували росіяни, не знятий. Йдеться про 60-70 тис. росіян та 10-15 тис. північнокорейських солдат.

"А ці війська росіянам важливо перекинути на інші напрямки", - наголосив Тимочко.

Операції ЗСУ на території РФ

ЗСУ контролюють частину Курської області та увійшли в сусідню Бєлгородську область. Як заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, таким чином українці утримують дуже вигідні з оборонного погляду позиції південніше, у Бєлгородській області, де кілька тижнів тому почали невеликий контрнаступ. За даними Каволі, у цьому районі триває протистояння зі змінним успіхом. На його думку, українська армія наразі займає міцні оборонні позиції та щотижня покращує свої можливості з набору і навчання нових бійців.

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