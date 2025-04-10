ЗСУ зрівняли із землею бункер з офіцерами РФ: Forbes пояснив наслідки

Знищення командних бункерів і ліквідація офіцерів може нівелювати перевагу росіян у живій силі, позбавляючи окупантів лідерства.

Український винищувач уразив російський командний бункер у Херсонській області, знищивши штаб 81-го самохідно-артилерійського полку РФ. Такі удари деморалізують російських окупантів та позбавляють їх чіткого командування, пише Forbes.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок цього удару загинуло близько 30 російських військових із командного складу. Після удару український дрон зафіксував, як вцілілі намагалися розбирати завали вручну.

"Такі удари позбавляють чіткого управління ворожі сили, а також значно деморалізують особовий склад. Нема керівництва - немає висадки на наші острови", - зазначив український блогер "Соняшник".

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Це вже другий удар авіації ЗСУ по російських бункерах у регіоні за останні дні. 31 березня МіГ-29 завдав удару американською GBU-62 по колишньому радянському бункеру, який використовувала російська командна група.

81-й полк належить до 70-ї мотострілецької дивізії, яка входить у 18-ту загальновійськову армію РФ. Ці сили забезпечують вогневу перевагу Росії на лівому березі Дніпра.

Незважаючи на можливу підготовку РФ до наступу, українські сили в Херсоні обмежені. Військове командування зосереджує основні сили на сході. Оборону регіону тримають 34-та, 39-та і 40-та бригади морської піхоти, озброєні переважно легкою технікою.

Руйнування командних пунктів дозволяє ЗСУ компенсувати чисельну перевагу ворога. Втрата командирів деморалізує війська та порушує управління.

"Ми з нетерпінням очікуємо, що росіяни спробують напасти на нас", - сказав один з українських артилеристів NPR. "Це дасть нам шанс знищити більше з них".

Видання підсумовує, що підрив командних бункерів і ліквідація офіцерів може нівелювати перевагу росіян у живій силі, позбавляючи цю людську силу лідерства.

Удар по командному пункту на Херсонщині

7 квітня Повітряні сили Збройних сил України успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області.

В Генштабі поінформували, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі.

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