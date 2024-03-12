Розбитий танкер належав російській компанії, яка була внесена до санкційного списку.

Українські військові розповіли, що знищене вчора судно, на якому російські загарбники розташували командний пункт, це танкер "Механік Погодін", який після підриву дамби Каховської ГЕС викинуло на Кінбурнську косу.

Як повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ, 11 березня внаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗСУ, в районі Кінбурнської коси знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.

Йдеться, що танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку. На виконання Указу президента України "Про рішення РНБО від 02 травня 2018 року "Про застосування та скасування економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року "Механік Погодін" був заарештований та до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту.

Повідомляється, що після підриву ворогом дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яку тимчасово контролюють росіяни. Надалі, противником на цьому танкері було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області.

Зазначається, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно з відповідними пунктами Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. "Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку. Отже, знищення російського танкера не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права", - наголошують у ВМС ЗСУ.

Знищення пункту управління окупантів

11 березня стало відомо, що українські пілоти завдали удару по ворожому пункту управління, розташованому на судні. Згодом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав "шедевральним влучанням" цей удар та сказав, що найцікавіше буде пізніше. За його словами, "чутки", що спливають, не можуть не порадувати.

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