Сили ППО знищили всі повітряні цілі в районі столиці, в області падіння уламків.

Російські окупанти атакували сьогодні, у День памʼяті та примирення, Київ та область.

"Ворог завдав по столиці ракетного удару - застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків", - розповіли у КМВА.

Сили ППО знищили всі повітряні цілі в районі столиці. За попередніми даними, в Києві без постраждалих та руйнувань.

Відео дня

За даними КОВА, у Київській області тривога тривала майже 4 години. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, але було падіння уламків в 4 районах.

"На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - додали у адміністрації.

Крім того, було пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Наразі енергетики працюють над поверненням світла

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідовувати наслідки атаки", - підсумували у КОВА.

Ракетна атака на Україну

У Міненерго повідомили, що російські окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні

Крім того, ворог обстріляв три українські ТЕС. Було серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики зараз працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: