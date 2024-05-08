Російські окупанти атакували сьогодні, у День памʼяті та примирення, Київ та область.
"Ворог завдав по столиці ракетного удару - застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків", - розповіли у КМВА.
Сили ППО знищили всі повітряні цілі в районі столиці. За попередніми даними, в Києві без постраждалих та руйнувань.
За даними КОВА, у Київській області тривога тривала майже 4 години. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, але було падіння уламків в 4 районах.
"На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога", - додали у адміністрації.
Крім того, було пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Наразі енергетики працюють над поверненням світла
"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідовувати наслідки атаки", - підсумували у КОВА.
Ракетна атака на Україну
У Міненерго повідомили, що російські окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні
Крім того, ворог обстріляв три українські ТЕС. Було серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики зараз працюють над ліквідацією наслідків атаки.