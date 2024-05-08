На борту двох кораблів до дванадцяти ракет.

В акваторію Чорного моря після досить тривалої перерви знов вийшли російські ракетоносії. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Йдеться, що станом на 07:00 сьогодні, 8 травня, у Чорному морі перебуває два ворожі кораблі - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 12 ракет.

В Азовському морі російські кораблі відсутні.

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У Середземному морі - три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 одиниць.

Також йдеться, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголошують у ВМС.

Нагадаємо, присутність на чергуванні в акваторії Чорного моря російських кораблів не спостерігалася тривалий час. У Силах оборони повідомляли, що ворог тримає ракетоносії у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, противник змінював місця стоянок.

Удар по Україні 27 квітня - подробиці

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали по Україні масованого ракетного удару. При цьому загарбники використовували ракети "Калібри" і "Кинджали".

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що це була одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу загарбники накопичили свої резерви, ракети, зокрема, застосовували й "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Євлаш зазначив, що росіяни почали інтенсивніше завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, використовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-95.

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