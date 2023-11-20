Бої тривають в районі промзони, коксохімічного заводу й Степового.

Українські війська контратакували в районі Авдіївки у Донецькій області та просунулися поряд з залізницею на південний схід від Степового, що підтверджують геолокаційні кадри від 19 листопада.

Як повідомляють аналітики у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела, ЗСУ не тільки відбили позиції поблизу Степового, а й контратакували в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Ворог також намагався наступати поблизу Авдіївки, але підтверджених успіхів не досяг. За словами російських мілблогерів, росіянам нібито вдалося просунути поблизу промислової зони, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці.

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Також окупанти заявляли, що їхні підрозділи наступали в районі ресторану "Царська охота", але пізніше самі ж це спростували. У Генштабі ЗСУ підтверджували, що ворожі війська марно атакували в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Сєверного. При цьому противник стверджував, що атаки були поблизу Первомайського, Красногорівки та Новокалинового.

Наразі бої тривають в районі промзони, коксохімічного заводу й Степового. У ЗСУ помітили, що кількість дезертирів у російській армії росте і змушує командування застосовувати фізичну силу.

"Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки. Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а дощова погода навряд чи зупинить українські або російські атаки", — додали в ISW.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Як раніше повідомляв УНІАН, Авдіївський коксохімічний завод повністю перебуває під контролем українських військ. Окупанти намагалися підвести під коксохім танки, проте там спрацювали бійці ССО, і техніка противника залишилася в полі.

Росія перейшла до тактики "пішого оточення" Авдіївки після того, як за останні тижні вона втратила на цьому напрямку близько 270 одиниць бронетехніки.

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