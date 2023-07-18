Також за минулу добу знищені 41 одиниць озброєння та військової техніки противника.

За минулу добу на Таврійському напрямку втрати особового складу ворога склали 330 осіб, в тому числі безповоротні втрати - 151 особа. Про це повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

За його словами, за минулу добу знищені 41 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, серед знищеної техніки: 4 танків, 12 бронемашини, 10 артсистем та мінометів, 3 РСЗВ. Також він поінформував, що знищено 14 складів боєприпасів противника.

Крім того, як зазначив речник, підрозділи ракетних військ Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби завдали 12 ударів по артилерійським системам, вогневим точкам і польовим спорудам ворога.

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"Своєю чергою, наші артилерійські підрозділи виконали 1680 вогневих завдань ефективно знищуючи живу силу, вогневі засоби та пункти управління ворога", - додав він.

Втрати Росії на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 239 тис. 10 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 710 російських загарбників. Також минулої доби знищено чотири ворожі танки, 17 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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