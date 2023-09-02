Ракетна програма України була затверджена ще в 2020 році.

Збройні сили України зможуть вражати цілі на території Росії на відстані навіть в 1500 км.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Українському радіо", що це стало можливим завдяки двом власним проектам України. Йдеться про ракетну програму та програму з використання дронів.

"Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, — це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній", — зазначив Данілов.

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За його словами, "дуже велика кількість фахових людей" працювала над тим, щоб ЗСУ могли бити по об'єктах, розташованих глибоко на території Росії. При цьому Україна атакує виключно військові цілі.

"Все це буде приносити свої результати з урахування того, що ми не атакуємо цивільні об'єкти Російської Федерації - школи, дитячі садочки — як це робить країна-терорист. Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва — компоненти, яки вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", — сказав секретар РНБО.

Українська зброя - останні новини

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов завив, що Україна наразі тестує різну далекобійну і високоточну зброю. Однак тоді він відмовився коментувати дальність нашого нового озброєння.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що ЗСУ успішно застосували далекобійне озброєння власного виробництва - їм вдалося уразити ціль на відстані 700 кілометрів. При цьому Данілов навіть показав фрагмент випробувань ракетної зброї.

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