Там відбулось понад 50 боєзіткнень.

У Збройних силах України назвали напрямок, на якому армія України знищила майже 50% живої сили від загальних добових втрат РФ.

Як відомо, загалом за минулу добу було ліквідовано 1 070 осіб окупантів. З'ясувалося, що понад 400 осіб "замолотили" саме на Таврійському напрямку. Деталі повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Командувач військ "Таврія" відзначив, в операційній зоні його ОСУВ обстановка залишається складною, проте контрольованою. Зокрема, за минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів.

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"Відбулося 51 бойове зіткнення", - зазначив бригадний генерал.

За його словами, українські захисники й захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів.

"Загальні втрати росіян склали: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 2 танки, 9 бойових бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки", - наголосив Тарнавський.

Він додав, що також було нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника.

Що відомо про останні бої з Росією

За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби усього на всій лінії фронту відбулось 74 бойових зіткнення.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Крім того, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Також, на Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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