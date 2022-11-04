За його словами, українська армія вже взаємосумісна з військовими НАТО.

З початку повномасштабної війни Збройні сили України опанували більше західної зброї, ніж армії деяких країн НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що залишились лише танки та літаки, однак і цю висоту Україна скоро візьме. Він додав, що забезпечення де-факто вступу України до НАТО було одним з його пріоритетів при призначенні на посаду.

"Це вже сталося, якщо врахувати рівень взаємосумісності нашої армії з арміями країн НАТО. Повномасштабне вторгнення Росії нас не зламало. Навпаки – проявило внутрішню силу. Яка вже знищила міф про "другу армію світу". Наші воїни опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки та літаки. Впевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо", – заявив міністр.

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За словами Резнікова, Україна зараз розвиває інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, утверджується на суші, у повітрі, на морі та у кіберпросторі. Міністр наголосив, що ЗСУ удосконалюють існуючі та встановлюють нові військові стандарти.

Він упевнений, що будь-яка система колективної безпеки вільного світу буде набагато слабшою без України, яка отримала в бою право визначати своє майбутнє та місце у світі.

"Попереду ще багато випробувань, болю та втрат. Але ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо та відновимо все, що знищили орки. Ми зробимо краще, ніж було. І ми не забудемо. Усіх полеглих у бою, всіх убитих наших громадян. Не забудемо злочину окупантів. За все, що вчинили, вбивці відповідають. За це платитимуть покоління нащадків цих воєнних злочинців", – підсумував Резніков.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на спробу РФ анексувати українські території 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Вже 31 жовтня, Зеленський і прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України щодо вступу в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

За словами українського лідера, Чехія підтвердила, що підтримує вступ України до НАТО "як тільки це дозволять умови".

1 листопада Зеленський оголосив, що Україна розпочинає роботу з підписання декларацій з усіма членами НАТО щодо євроатлантичної інтеграції.

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