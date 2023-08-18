Знищено дві ворожі гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ.

На Бахмутському напрямку вдале спільне полювання влаштували тактична група Центру спеціальних операцій "А" та аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади "Команда Вялого".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки - дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ", - зазначив він.

На відео, яке він розмістив, видно якими точними були удари в ціль.

ЗСУ провели нові бої з окупантами - актуальне зведення Генштабу

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень на фронті. На Шахтарському напрямку російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Також противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області (Бахмутський напрямок) та південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області (Авдіївський напрямок).

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Також Сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: