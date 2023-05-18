Російські окупанти значно посилюють своє угрупування на цьому напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти стягнули в Бахмут більшу частину резервів та значно посилили своє угрупування на цьому напрямку.

Як повідомила Маляр у Telegram, сьогодні загарбники намагалися атакуват позиції ЗСУ, але всі штурми було відбито.

"Бої за Бахмут тривають. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута", - зазначила Маляр.

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За її словами, ворог також атакував на околиця на півночі від Бахмута, але успіху не мав. Усі атаки було відбито.

"На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів. У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км. Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій", - додала Маляр.

Бої за Бахмут - останні новини

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Втім, вже кілька днів поспіль українська армія просувається на цьому напрямку. Сьогодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив Міністерство оборони РФ в "оголенні" флангів у Бахмуті. За його словами, регулярні підрозділи російської армії злякалися і відійшли до 570 метрів на півночі Бахмута.

Пригожин звернувся до глави Міноборони РФ Сергія Шойга і закликав проявити стійкість, і не здавати ЗСУ населені пункти хоча б кілька днів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив динаміку боїв у Бахмуті та вказав, що ЗСУ вдалося зайняти одну з панівних висот у місті.

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