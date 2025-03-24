Окупаційні сили перекидають на кордон.

Російське командування змушене перекидати сили, які направляло з Курської області в Донецьку, на кордон Бєлгородщини.

Про це у своєму Telegram-каналі "Офіцер" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс". За його даними, командування окупаційної армії Російської Федерації ухвалило рішення направити резерви на власну територію, щоб спробувати стабілізувати там ситуацію:

"Резерви, які починали знімати з Курщини для відправки на Донеччину (Торецький та Сіверський напрямки), зараз вже фактично на ходу перекидають на кордон з БНР для стабілізації обстановки".

Бої в Бєлгородській області

Нагадаємо, останнім часом російські окупаційні сили активізувалися на кордоні із Сумською областю. Повідомляється як про роботу диверсійно-розвідувальних груп, так і про застосування малих груп піхоти.

Відео дня

Минулого тижня в Росії заявили, що українські військові намагаються "вклинитись" в напрямку селищ Демидівка і Прилісся у Бєлгородській області.

За даними провоєнних російських блогерів, там тривають бої. Вони повідомляли, що українським бійцям вдалося зайти у тил окупантів.

Сьогодні Сили спецоперацій відзвітували про знищення двох Ка-52 "Алігатор" та двох Мі-8 окупантів, які тримали на замаскованій позиції на Бєлгородщині.

Вас також можуть зацікавити новини: