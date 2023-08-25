Зараз на кону всі російські лінії забезпечення, додав радник голови ОП.

Російська загарбницька армія знаходиться на межі остаточної втрати стратегічних позицій. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль "сухопутного коридору в Крим". Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами", - зазначив він.

На думку Подоляка, вже найближчим часом може зрости кількість закликів до переговорів або зупинки постачання зброї, а також спроб "третіх осіб" деморалізувати українців. "Тим часом… ЗСУ продовжують повертати своє", - підкреслив радник.

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Контрнаступ ЗСУ: останні новини

За даними The Wall Street Journal, між Україною та Вашингтоном ведуться дискусії навколо стратегії контрнаступу. Під час неї український головнокомандувач Валерій Залужний сказав, що його війська вже на порозі прориву.

Нагадаємо, що 23 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади підняли український прапор над звільненим селом Роботине на Мелітопольському напрямку.

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