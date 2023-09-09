Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках східного фронту росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних сил України, інформує Генеральний штаб в оперативному ранковому зведенні.

"В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верств свого суспільства.

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Водночас, в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і просуваються, відвойовуючи українську територію.

Генштаб інформує, що наші захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

"На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб", - повідомив Генштаб.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.

"Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - інформує Генштаб щодо загальної ситуації.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

За минулу добу ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

Росіяни продовжували наносити авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли українських територій.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Вчора майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що в районі Бахмута українські військові витискають росіян із Кліщіївки і наразі понад половина населеного пункту вже під контролем Сил оборони.

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, станом на 4 вересня захисники України на Бахмутському напрямку за час контрнаступу звільнили близько 47 квадратних кілометрів.

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що українські воїни почали проводити контрнаступальні операції.

Як згодом зазначили в ISW, у рамках свого контрнаступу українська армія розпочала кампанію масованих ракетних ударів по російській тиловій інфраструктурі на окупованій території. Так ЗСУ уникають власного виснаження і в той же час поступово послаблюють агресора, вибиваючи його живу силу і техніку.

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