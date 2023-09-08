Успіхи є південніше Роботиного та на південь від Бахмута.

Російські окупанти атакували на кількох напрямках Сили оборони, але безуспішно.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. Мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки, а на Лиманському напрямку - в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілювати з різних видів зброї населені пункти Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей.

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За оцінкою аналітиків ISW, ЗСУ під час контрнаступу на півдні України успішно виснажують ворожу армію і можуть досягти оперативних успіхів до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти перекидають сили з інших напрямків фронту для ведення оборони на півдні. Крім того, вони формують на Куп'янському напрямку "ударний кулак" із сотні тисяч солдат, однак їм бракує техніки.

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