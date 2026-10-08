За Уралом палає найбільший НПЗ Росії: прилетіли дрони

Омський НПЗ здатен переробляти 22,23 млн тонн нафти на рік.

Сили оборони України уразили найбільший в Росії нафтопереробний завод - в Омську. Про це повідомляють українські та російські телеграм-канали.

"Вдалося прорвати російське ППО в Омську. Ударні БПЛА Сил оборони уразили Омський НПЗ, найбільший нафтопереробний завод РФ", - повідомляє зокрема паблік Exilenova+.

Успішну атаку підтверджує українська оборонна компанія Fire Point.

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"Сили оборони України атакували найбільший російський НПЗ на відстані понад 2500 км від кордону модернізованими БпЛА FP-1", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Fire Point, Омський НПЗ є найбільшим у Росії і здатен переробляти 22,23 млн тонн нафти на рік.

Після влучання українських дронів на території НПЗ спалахнула пожежа, кадри якої росіяни охоче публікують в Мережі.

Омський НПЗ

Як писав УНІАН, влітку Україна вже атакувала Омський НПЗ, який до того залишався поза зоною досяжності українських безпілотників. Після атаки 6 липня завод на певний час призупинив роботу, оскільки були пошкоджені ключові установки первинної переробки нафти.

На той момент в Росії вже вирувала паливна криза через українські удари і по інших НПЗ країни-агресора. За оцінками, на той момент дефіцит пального безпосередньо зачіпав близько 50 мільйонів росіян, а до 40% нафтопереробних потужностей країни було виведено з ладу.

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