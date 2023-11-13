Росія втратила також, зокрема, майже 160 артилерійських установок.

За минулий тиждень втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли - наші Сили оборони знищили понад 5,5 тис. загарбників.

Про це йдеться у повідомленні медійного майданчика Сил оборони Military Media Center у Telegram. Зокрема, Сили оборони України за минулий тиждень - з 6 листопада до 12 числа, знищили 5 тис. 690 окупантів (умовно 11 батальйонів) і 61 танк (умовно - два танкових батальйони).

Крім того, ліквідовано:

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159 артилерійських установок (умовно дев'ять артилерійських дивізіонів);

105 бойових броньованих машин (умовно три мотострілецьких батальйони);

п'ять ракет.

РФ також залишилася без двох десантних катерів.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), через великі втрати техніки на полі бої та нестачу навченого персоналу, російська окупаційна армія все частіше опирається на піхоту під час штурмів.

За час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року російські загарбники втратили близько 311 тис. 550 осіб, 5 354 танків та 7 569 артилерійських систем.

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