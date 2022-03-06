Окупанти планували таким чином взяти Київ у кільце.

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила про знищення Збройними силами Україні колони російської військової техніки на Київщині.

Про це вона написала у Facebook та відповіла у коментарях, що інформація перевірена.

"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита ЗСУ з повітря. Дулю вам, а не Київ в облозі", – йдеться у її повідомленні.

Раніше в Ірпені Київської області, за який вже кілька днів тривають жорсткі бої, помітили колону російської військової техніки.

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