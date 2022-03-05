Ірпінь - передмістя Києва, за яке точаться запеклі бої.

В Ірпені Київської області, за який вже кілька днів тривають жорсткі бої, помітили колону російської військової техніки.

Про це зокрема повідомили Телеграм-канали "Киевский движ" та "Шептун" й опублікували відповідні фото.

"Колони російської техніки були помічені в Ірпені", - йдеться у повідомленні.

Раніше українські військові з 93-ої бригади Холодний Яр влаштували засідку на російську колону на Харківщині. Окупанти почали тікати, лишивши нову та справну техніку і пальне до неї. Один із ворожих танків навіть посилив блокпост тероборони.

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