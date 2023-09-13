Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Сили оборони України знищили 10 артилерійських засобів і 5 складів боєприпасів російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

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Удари росіян по України

Водночас, ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 вересня російські загарбники випустили територією України кілька груп безпілотних літальних апаратів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що внаслідок атаки декількох груп дронів у Ізмаїльському районі є влучання. Пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру.

Щодо ситуації на фронті, за даними Генштабу, російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області.

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