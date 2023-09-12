За добу українська авіація вісім разів вдарила по районах скупчення російських військових та їхньої техніки.

Українські захисники та захисниці впродовж доби здійснили чергові влучні удари по ворожих позиціях на фронті. Зокрема, вдалося знищили російський склад боєприпасів та військову техніку різних типів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони вісім разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Водночас, українські ракетники уразили дві одиниці артилерії ворога, склад боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс.

За даними Генштабу, росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї війни, використовувати тактику терору, здійснюючи обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Так, внаслідок російських обстрілів минулої доби є загиблі та поранені цивільні, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура.

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Загалом РФ за добу завдала трьох ракетних та 25 авіаційних ударів, а також здійснила 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Українські захисники продовжують завдавати росіянам значних втрат та поступово просуватися вперед. Зокрема, на Херсонському напрямку за добу Сили оборони ліквідували 52 російських військових. Також було знищено російські танки, РСЗВ, гармати, артилерію, безпілотники, човен, станції радіоелектронної боротьби та комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські втрати у війні з Україною сягнули 269 760 військових, з яких 550 ліквідовано українськими воїнами минулої доби. Також загалом знищено понад 35 тисяч одиниць російської техніки та озброєння.

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