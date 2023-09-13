Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 13 вересня російські загарбники випустили територією України кілька груп безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. О 22:06 вони попередили про можливі пуски ударних безпілотників типу "Shahed" і закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в разі оголошення.

Вже о 00:39 військові зафіксували кілька груп ударних дронів, імовірно "Shahed", що прямують з Чорного моря в бік південних районів Одеської області.

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О 00:50 жителів Ізмаїльського району закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Групи ударних БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією!" - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, зараз тривога оголошена в Запорізькій області, там від 22:49 також існує загроза ударних безпілотних літальних апаратів.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 05:20: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що внаслідок атаки декількох груп дронів у Ізмаїльському районі є влучання. Пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру.

"Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу. Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - повідомив він.

Оновлено о 04:50: Відбій по дронах у Сумській, Чернігівській та Одеській областях.

Оновлено о 04:05: Активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Оновлено о 03:45: Відбій ракетної небезпеки, залишається загроза ударних БПЛА "Shahed" у Сумській, Чернігівській та Одеській областях.

Оновлено о 03:10: Ракетна небезпека для півдня України.

Оновлено о 03:04: Група ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку Затоки.

Оновлено о 03:02: У Сумах чули звуки вибухів, повідомляє Громадське.

Оновлено о 02:55: Кілька ударних БпЛА "Shahed" у Сумській області. Для Чернігівської - також загроза дронів.

Оновлено о 02:35: Сумська область - загроза застосування ударних БПЛА.

Оновлено о 02:00: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати роботу протиповітряної оборони. "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності не виходити з безпечних місць до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Оновлено о 01:50: Групи безпілотників над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок Ізмаїл та Рені. Ще кілька груп БпЛА з Чорного моря, імовірно за тим же маршрутом.

Оновлено о 01:30: У Запорізькій області скасували повітряну тривогу.

Оновлено о 01:15: У напрямку Рені рухаються ударні БпЛА, курс може змінюватися. Також фіксують рух ще кількох груп дронів з Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області.

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