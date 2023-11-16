Сили оборони України відбили 18 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку, та 22 атаки - на Мар'їнському напрямках.

Минулої доби найгарячіші бойові дії на фронті відбувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом відбулося 65 бойових зіткнень з російськими окупантами.

Генеральний штаб ЗСУ у Facebook повідомив, що в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили сім атак.

Також, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області. Крім того, на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українськими захисниками відбито шість атак.

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"В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Разом з тим, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито шість атаки.

Крім того, на Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - сказано у зведенні.

Ситуація на фронті станом на 16 листопада - головні новини

Минулої доби, 15 листопада, Збройні сили України продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Сили оборони відкидають ворога на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра.

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