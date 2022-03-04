Російський генерал був убитий у Чернігівській області.

На території Чернігівської області ЗСУ знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

"Україна - це ваш Афганістан. Тільки 10 років до розвалу Росії чекати не доведеться. Вкладемося в місяць!", - зазначив Геращенко.