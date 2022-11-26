За добу Росія завдала два ракетних удари по місту Дніпро та здійснила чотири обстріли із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

У Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, на яких напрямках Росія вела обстріли упродовж доби.

Зокрема, російські загарбники завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, а ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області Росія продовжує утримувати угруповання своїх військ. "Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на Куп'янському напрямку російські окупанти ведуть активну оборону.

На Лиманському напрямку агресор зосереджує основні зусилля на веденні наступу, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового росіяни застосували ударний безпілотник.

Крім того, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські військові продовжують робити спроби ведення наступальних дій. "Здійснили обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдали удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі ж Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БпЛА", - повідомили в Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Вони обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Вони також завдали авіаудари по районах Времівки Донецької області та Чарівного - Запорізької.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначив, що російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, перегруповують війська задля посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках.

Разом із тим, у відповідь українські захисники відбивають спроби загарбників із РФ наступати та завдають їм втрат. Зокрема, відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області – місцеві морги переповнені "200-ми" загарбниками.

Також відомо, що в Росії не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців, а військове керівництво РФ дуже розраховує на допомогу населення.

Окремо у Генштабі розповіли про втрати росіян у війні проти України. Так, за минулу добу, 25 листопада, українські військові ліквідували близько 560 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого досягли орієнтовно 86710 осіб.

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