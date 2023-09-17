Сенатори вважають, що ATACMS має вирішальне значення для контрнаступу України.

Четверо високопоставлених сенаторів-республіканців США на тлі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім закликають президента Джо Байдена надати Україні ракети великої дальності.

Як пише Bloomberg, сенатори заявляють, що для цього буде потрібна лише невелика частина американського арсеналу.

"Україна значно послабила бойову міць Росії, і їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS", - заявили сенатори.

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Вони заявляють, що українські Збройні сили "досягли проривів", і надання ATACMS "максимізує ймовірність успіху України в її нинішніх контрнаступальних і наступних операціях".

Очікується, що під час візиту Зеленського до Вашингтона буде оголошено про додаткові поставки зброї, однак, за словами представника адміністрації США, ATAMCS в списку немає.

Тим часом уряд США наближається до кінцевого терміну виконання федерального бюджету, призначеного на 30 Вересня. Деякі республіканці в Палаті представників пригрозили перешкодити переговорам, якщо бюджетна угода включатиме збільшення допомоги Україні.

ATACMS для України

Україна ще з осені 2022 року закликає Вашингтон нарешті розблокувати передачу ЗСУ далекобійних ракет ATACMS.

28 червня 2023 року в Сенаті США можливість передачі Україні ATACMS назвали "досить високою".

Водночас, за інформацією ЗМІ, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який розпочнеться 21 вересня, адміністрація президента США Джо Байдена не планує оголошувати про постачання Україні ракет ATACMS.

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