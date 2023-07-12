Вони стануть частиною нового "потужного" оборонного пакету.

У рамках нового оборонного пакету Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі..

"Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами", - зазначив він.

За словами Зеленського, між Україною та Австралією панує повне політичне розуміння. Президент назвав цю зустріч успішною.

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Саміт НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський вже зустрівся із лідерами кількох держав.

Зокрема, із прем’єром Великобританії Ріші Сунаком президент України обговорив питання оборони, політики та спільної безпеки. Зеленський назвав цю зустріч "успішною" та "дуже хорошою", наголосивши на міцній підтримці Британією України на шляху до НАТО.

Крім того, після зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом глава держави повідомив, що Німеччина планує надати Україні додаткові пускові установки "Patriot" та ракети для них від Німеччини.

Також Зеленський сьогодні зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким обговорив гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Президент подякував Канаді за посилення українських воїнів бронетехнікою та наголосив, що вже є "потужні домовленості".

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