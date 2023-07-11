Він допоможе забезпечити раннє попередження про будь-які загрози проти шлюзу гуманітарної та військової допомоги.

Австралія розгорне військовий літак-розвідник E-7A Wedgetail у Європі, щоб допомогти Україні.

Як пише CNN з посиланням на заяву прем’єр-міністра Австралії, літак діятиме за межами України - його відправлять в жовтні до Німеччини, де він й перебуватиме протягом шести місяців.

Зазначається, що E-7A Wedgetail має допомогти "захистити життєво важливі ворота міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні". Цей літак зможе забезпечити раннє попередження про будь-які загрози за межами України проти шлюзу гуманітарної та військової допомоги.

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Разом з E-7A Wedgetail Австралія відправить у Європу до 100 членів екіпажу та допоміжного персоналу. В офісі австралійського прем'єра додали, що розгортання "інтегруватиметься із зусиллями наших партнерів, включаючи Сполучені Штати, і підтримуватиме багаторівневий захист, який існує для допомоги Україні". Однак там наголошують, що австралійський персонал та майно не будуть задіяні у війні в Україні й працюватимуть за межами РФ, Білорусі та нашої країни.

E-7A Wedgetail - що відомо

Як відомо, Boeing 737 AEW&C - це літак ДРЛС (система дальнього радіолокаційного стеження) американського виробництва. Він був створений на базі Boeing 737-700 на замовлення Королівських ВПС Австралії й отримав позначення E-7A Wedgetail.

Цей літак спеціалізується у розвідці та спостереженні. У ВВС США зазначають, що він поєднує в собі "радар дальнього огляду, вторинний радар і тактичну/стратегічну систему передачі голосу та даних, щоб забезпечити платформу раннього попередження та управління в повітрі".

Зараз E-7A Wedgetail перебуває також на озброєнні армій Туреччини, Південної Кореї і Великої Британії. У квітні 2022 року стало відомо, що США планують до 2027 року замінити старі розвідники E-3 саме розвідувальними літаками серії E-7.

Авіація для України

У світі створена коаліція країн, які допоможуть Україні з сучасною бойовою авіацією. Велика Британія, Данія та Нідерланди є одними з лідерів - вони займатимуться підготовкою українських пілотів на F-16. Також у цьому списку є США, Бельгія, Норвегія і низка інших держав.

За даними Politico, Україна може отримати перші F-16 вже на початку 2024 року. Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що літаки нададуть Україні не раніше Нового року.

Водночас Швеція схвалила навчання пілотів ЗСУ на винищувачах JAS 39 Gripen.

Депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист Мирослав Чех вважає, що Україна може отримати також F-18. Так, Австралія переходить на F-35 і готова передати Україні F-18, які перебувають у консервації.

Австралія, США та Україна обговорюють відправку 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських ВПС Австралії (RAAF) до Києва, замість їхнього запланованого знищення.

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